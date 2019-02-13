خاميس رودريغيز يصدم آرسنال بقراره الملكي :

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد، الذي يلعب معارًا في بايرن ميونخ الألماني، وجه صدمة إلى آرسنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن خاميس رودريغيز أغلق الباب أمام انضمامه إلى صفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكولومبي يرغب في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، وإثبات قدراته من جديد مع النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ لن يدفع 36.8 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد خاميس رودريغيز بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة الإعارة.

يذكر أن آرسنال كان يسعى للتعاقد مع رودريغيز، لتعويض انتقال آرون رامزي إلى جوفنتوس في الصيف المقبل.