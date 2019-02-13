زيارة إنفانتينو تشغل زطشي وحاشيته :

يولي رئيس الفاف وحاشيته أهمية كبيرة لزيارة رئيس الفيفا جاني إنفانتينو للجزائر، حيث وعد الرجل الأول في الاتحاد الدولي زطشي في الاجتماع الأخير بمراكش بزيارة الجزائر قريبا وتحدث الإعلام وقتها على مرافقة رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد له في هذه الزيارة، فموقع الفاف عاد أمس ليتحدث عن تجديد إنفانتينو لوعده بزيارة الجزائر للمرة الثانية، فالمرة الأولى كانت في عهد الرئيس السابق روراوة والتي كانت محطة لحملته الانتخابية لرئاسة الفيفا، فالفاف استغلت تواجد رئيس الفيفا في مؤتمر أديس أبابا وجددت له الدعوة مع ممثلي الجزائر في المؤتمر، وكأنها تذكره بوعده في صورة تؤكد أن الفاف تنتظر الكثير من إنفانتينو.

يريد تزكيته حول مراكز التكوين

رغم أن زيارة إنفانتينو ينتظر منها أن تحمل دعم الرجل للاتحادية الجزائرية، غير أن الأكيد أن رئيس الفاف يريد تزكية من الرجل على المشاريع التي ينوي تجسيدها في مختلف ربوع الوطن وكذلك أكاديمية الفاف التي ستبعث في الأيام القادمة من خميس مليانة، فالفيفا تدعم سياسة التكوين وزطشي يرغب في التأكيد على أنه يسير على خطاها، كما أن زطشي قد يقود إنفانتينو إلى زيارة للملاعب التي ستدعم الهياكل الرياضية الجزائرية هذا العام.

ب-ب

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