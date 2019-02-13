عطال ضمن أفضل 10 نجوم في فرنسا :

حظي لاعب الخضر والمدافع الأيمن لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال بتكريم معنوي جديد سيكون له تأثير كبير على مستوى اللاعب ومستقبله الكروي، فبعد ساعات فقط من اختياره كأحسن لاعب في ناديه عن شهر جانفي المنصرم، كشفت أمس جريدة فرانس فوتبال عن قائمة أفضل عشرة لاعبين في الليغ 1 الفرنسية، وهي القائمة التي دخلها لاعب الخضر لأول مرة رغم غيابه عن المنافسة في الآونة الأخيرة بداعي الإصابة التي يعاني منها، فعطال احتل المركز العاشر بمعدل 5.8 مناصفة مع الدولي التونسي وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان، وهو المركز الذي ينتظر أن يكون أحسن مستقبلا بعودة اللاعب إلى المنافسة وتقديم العروض التي قدمها من قبل أو أحسن منها.

يواصل العلاج وعودته مرتقبة بداية مارس

يواصل لاعب الخضر تكثيف العلاج على موضع الإصابة من أجل العودة سريعا إلى الميادين، فبحسب الطاقم الطبي لنيس فعطال سيعود إلى المنافسة بداية شهر مارس القادم، بعد أن حدد مدة غيابه من قبل بثلاثة أسابيع وهو ما سيريح كثيرا مدربه باترك فييرا الذي يراهن كثيرا على هذا اللاعب في خططه الفنية، وهو حال المنتخب الوطني الذي سيكون معنيا بتربص شهر مارس لتحضير لقاء غامبيا في ختام تصفيات كان 2019 أمام غامبيا واللقاء الودي أمام منتخب تونس، وهو التربص الذي سيكون عطال حاضرا فيه بما أنه أصبح لاعبا مهما في حسابات الناخب الوطني في الجهة اليمنى من دفاع الخضر.

ب-ب

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