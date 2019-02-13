فابينيو : نملك خبرات تمنحنا الأفضلية في البريميرليغ

أكد النجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، أنه بدأ الاستمتاع بحياته في “ميرسيسايد”، مشيرًا إلى أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه.

وقال فابينيو في تصريحات نقلتها “سكاي سبورت” اليوم الأربعاء: “بدأت أتعود على سرعة الدوري الإنجليزي، وهذا ما أسعى إليه، صبرت كثيرًا لانتظار الفرصة، وإذا كان الأمر بيدي لكنت لعبت منذ بداية الموسم”.

وأضاف البرازيلي: “من الممكن أن يورغن كلوب يرى شيئًا أنا لا أراه. ليس فقط المحادثات معه، ولكن أيضًا الجهاز بالكامل ساعدني”.

وتابع: “أعرف أنه من الصعب الفوز ببطولة الدوري خاصة في إنجلترا، ولكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات في ليفربول”.

وأردف لاعب الريدز: “نحن نعلم بأننا على قمة الجدول، ومن المهم أن نكون هناك في هذه المرحلة، لكن لا يمكن أن نفكر في اللقب كل مرة، لأن ذلك سيضع علينا ضغطًا إضافيًا”.

يذكر أن فابينيو يخوض مع فريقه ليفربول معسكرًا مصغرًا في مدينة ماربيلا الإسبانية.