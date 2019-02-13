فان دير فارت: رفضت برشلونة من أجل أجاكس

أكد رافائيل فان دير فارت، نجم ريال مدريد وأجاكس السابق، أن مواجهة الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ستكون صعبة على كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن الميرنغي هو المرشح لتخطي هذا الدور.

وقال فان دير فارت، خلال حوار لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “بالتأكيد أجاكس سيجعل المباراة صعبة للغاية، فهو فريق رائع، ولكن ريال مدريد هو ريال مدريد، ووصل في حالة جيدة وأظهر ذلك في الديربي”.

وأضاف: “أرى أن ريال مدريد هو المُفضل لتخطي هذا الدور، وعلى أجاكس أن يلعب بنفس الطريقة التي واجه بها بايرن ميونخ لتأمين حظوظه”.

وتابع: “حياتي؟ أنا أعيش حاليًا في الدنمارك لأن صديقتي تلعب كرة اليد، وأعمل في التلفزيون الهولندي، وأحب عملي كثيرًا رغم صعوبته، ولكنني أحاول أن أكون إيجابيًا في تقييمي”.

وعن رأيه في نجم أجاكس دي يونغ، أجاب: “هو لا يسجل الكثير من الأهداف، وبالكرة هو أفضل لاعب في هولندا، وأعتقد أن هذا هو السبب في انضمامه لبرشلونة، فهو أفضل خيار له”.

وأردف: “إيسكو؟ إنه يُذكرني بنفسي، هو لاعب كبير ولديه أسلوبه، وكل الأندية بحاجة إلى لاعب مثله، ولا أفهم لماذا لا يلعب، فأنا داعم كبير له”.

واستكمل: “من المثير للإعجاب رؤية كيف يلعب فينيسيوس، فهو لديه السرعة والجودة، وسيسبب المشاكل لأجاكس وسيستمتع به ريال مدريد، فهو لديه الثقة وسيسجل الأهداف”.

وتابع “أتذكر حين كنت أتدرب مع هدافين كبار مثل روبن كاسترو أو رود فان نيستلروي، وآمل أن ينتهي الأمر بفينيسيوس بأن يكون مثل هؤلاء النجوم”.

وواصل: “كريستيانو رونالدو كان يسجل الكثير من الأهداف، وكان مهما جدًا لريال مدريد، ولم ينجح النادي في تعويضه، وحين ظهر الفريق بشكل سيء عرفوا قيمته، حيث ساعد ريال مدريد في حصد الكثير من الألقاب”.

واختتم: “حين كان عمري 16 عاما تلقيت عرضا من برشلونة، ورفضت العرض حيث كان حلمي اللعب في أجاكس”.