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ليفربول يناطح برشلونة وريال مدريد :

13 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 39 زيارة

يستعد نادي ليفربول لمناطحة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، على صفقة بارزة في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ليفربول وجه أنظاره إلى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت المعار من بنفيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول استفسر من وكيل اللاعب عن وضعه، وإمكانية ضمه في الموسم المقبل.

ويضع برشلونة يوفيتش كهدف أول في الميركاتو الصيفي، كي يكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز، بينما ربطت تقارير ألمانية اللاعب، أمس الثلاثاء، بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

يذكر أن يوفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا بعد مرور 21 جولة.

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