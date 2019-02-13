مدرب فينرباتشي: “ليس لدي شك في إمكانيات سليماني”

لا يزال لاعب الخضر ومهاجم نادي فينرباتشي التركي إسلام سليماني يحظى بدعم كبير من مدرب الفريق إيرسون يونال رغم ابتعاده عن التسجيل لوقت طويل جدا، ما جعله تحت ضغط رهيب جدا من الأنصار، ومع هذا يواصل إسلام العمل بقوة في التدريبات على أمل العودة لمعانقة الشباك من جديد، وهو ما يحدث تحت أنظار مدربه الذي قال عنه في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء زينيت سانت بطرسبرغ في الدوري الأوروبي سهرة أمس : “سليماني يقاتل في التدريبات من أجل العودة إلى مستواه المعهود، وليس لدي أدنى شك في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه، فأنا أريد معرفة سليماني الحقيقي في أقرب وقت وأتمنى أن ينجح في رفع التحدي، خاصة أنه يعمل بقوة في التدريبات وهذا لا يعني أن الأمور لا تسير بشكل اجيد معه”.

يلقى مساندة زملائه والتأكيد على حاجته لهدف للتحرر

بمقابل دعم المدرب إيرسون، يلقى سليماني دعما مطلقا من زملائه اللاعبين الذين يعرفون إمكانياته جيدا، فبحسب تصريحاتهم فلاعب الخضر يقوم بعمل كبير على أرضية الميدان من خلال التحرك وخلق المساحات في دفاعات المنافس، فحتى إن لم يسجل يقوم بدوره على أكمل وجه، غير أنهم متفقون على نقطة واحدة وهي أن سليماني بحاجة إلى تسجيل هدف فقط للتحرر والخروج من فترة الفراغ التي لازمته لعدة أشهر، وهو ما يسعى إليه لاعب الخضر في أسرع وقت ممكن.

ب-ب

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