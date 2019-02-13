ميلان يلجأ إلى مالديني لحماية نجمه من أطماع الكبار :

أصبح تجديد عقد جناح ميلان، أولوية مهمة عند إدارة الروسونيري خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على اللاعب من إغراءات العديد من الأندية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن البرازيلي ليوناردو، وباولو مالديني سيبدآن عقد جلسات مع وكيل الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، من أجل التفاوض حول تجديد عقده، الذي ينتهي في 2022.

وتأتي رغبة ميلان في ذلك، خوفًا من الرحيل لأحد الكبار بسبب القيمة الضئيلة للشرط الجزائي في عقد النجم الإسباني.

وينتهي عقد سوسو، مع ميلان في جوان من عام 2022، ويحصل بموجبه على 2.2 مليون يورو كراتب سنوي، مع وجود شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو، وهي قيمة من السهل كسرها من أي نادٍ أوروبي.

وسيحاول ميلان إغراء سوسو بزيادة راتبه من أجل تجديد عقده ليمتد إلى نهاية موسم 2024، مع تعديل قيمة الشرط الجزائي خوفًا من رحيل اللاعب.

وكشف الموقع، أن سوسو ليس الوحيد هو هدف مسؤولو ميلان خلال الفترة الجارية، بل يعتبر اللاعب التركي هاكان كالهانغولو من أبرز اللاعبين، الذي يستهدف الروسونيري تجديد عقدهم، بعدما بات أحد أعمدة تشكيلة المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو.

يذكر أن أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، يستهدف التعاقد مع سوسو لتعويض رحيل آرون رامسي عن النادي بنهاية الموسم إلى جوفنتوس الإيطالي.