5 جزائريين ضمن لائحة أغلى اللاعبين تسويقا في أوروبا :

نشر موقع ” ترونسفير ماركات” لائحة تضمنت أغلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية ضمن البطولات الأوروبية ضمت عديد اللاعبين العرب، وتصدر محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة لائحة أغلى اللاعبين العرب من حيث التسويق، في حين حلّ الجزائري رياض محرز في المركز الثاني، وقد وقع اللاعب عقداً لمدة خمس سنوات مع حامل لقب الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي، كما يتواجد نجم نادي بورتو الدولي الجزائري ياسين براهيمي ضمن هذه القائمة أين حل في المركز الرابع ضمن لائحة اللاعبين العرب، وبلغت قيمة لاعب الدراغاو 29.6 مليون أورو، فيما يحتل لاعب نادي نابولي فوزي غلام المركز السادس ضمن اللائحة بقيمة تسويقية بلغت 28.4 مليون أورو ويأتي وراءه في المركز الثامن نبيل بن طالب بقيمة تسويقية تبلغ 22.8 مليون أورو فعيسى ماندي في المركز العاشر بقيمة تسويقية تبلغ 15.2 مليون أورو .

مرتبط