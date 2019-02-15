أومتيتي يتحكم في قدوم دي ليخت لبرشلونة :

لم يحدد نادي برشلونة الإسباني، حتى الآن، قراره النهائي بشأن صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أجاكس أمستردام.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة يمتلك حاليًا 6 لاعبين قلب دفاع، منهم ثنائي سيغادر بنهاية الموسم، وهما جيسون موريلو، الذي تنتهي إعارته في جوان المقبل، وتوماس فيرمايلين لنهاية عقده.

وسيتبقى 4 مدافعين فقط للنادي الكتالوني، وهم صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت وكلير توديبو.

ويعتبر أومتيتي، الشريك الأول لبيكيه في دفاع برشلونة، لكن الإصابة التي يعاني منها اللاعب الفرنسي على مستوى الركبة، تؤثر على ظهوره، حيث يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

ونوهت الصحيفة أن موقف برشلونة في صفقة دي ليخت، سيتحدد بناء على حالة أومتيتي، حيث سيدخل النادي الكتالوني، لضم ماتياس بقوة، إذا خضع صامويل لعملية جراحية.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن دي ليخت يرغب في الانضمام لبرشلونة، ليلعب من جديد مع زميله فرينكي دي يونغ، لكن قيمة صفقة اللاعب التي تصل إلى 75 مليون يورو، تجعل برشلونة غير متحمس لإبرامها حاليًا.

جدير بالذكر أن صامويل أومتيتي عاد مؤخرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لعودته إلى الملاعب.