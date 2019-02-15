” الفاف” مطالبة بحماية الأندية الجزائرية قاريا :

أصبحت الأمور مكشوفة في الاتحاد الإفريقي الذي يسعى لخدمة مصالحه في بعض البلدان على حساب بلدان أخرى، وخاصة تلك التي لا تملك نفوذا داخل أقوى اللجان في هيئة الملغاشي أحمد أحمد، فقضية العفو عن نادي الإسماعيلي المصري وإعادته إلى منافسة رابطة الإفريقية رغم قرار إيقافه نهائيا من قبل يعتبر بمثابة انتصار للاتحاد المصري لكرة القدم ورجله القوي هاني أبوريدة ومعه التونسي البوشماوي، الذي خدمت إعادة الإسماعيلي ناديه الإفريقي الذي سيلعب حظوظه كاملة من أجل التأهل، بالمقابل يعتبر القرار ضربة موجعة لشباب قسنطينة الذي عوقب بهذا القرار ومن خلفه “الفاف” النائمة في العسل.

الكاف صفعت الجزائر و”الفاف” مطالبة بالعودة لدواليب التسيير

ما قامت به الكاف التي ضربت لوائحها وقراراتها عرض الحائط من أجل خدمة مصالحها في مصر التي تحتضن مقرها والتي منحتها مؤخرا شرف تنظيم كان 2019 بدلا من جنوب إفريقيا، هو بمثابة صفعة للجزائر ومسؤوليها الذين لا يملكون أية سلطة في مقر الكاف، وهي الغائبة عن أقوى اللجان، فتمثيل الجزائر في اللجنة الإعلامية والطبية لا يفيدنا في شيء، لذا وجب على الفاف التحرك للعودة من جديد لاستعادة مكانتها بين كبار القارة والمشاركة في دواليب التسيير.

العودة إلى المكتب التنفيذي للكاف تتطلب دعم دولة بأكملها

ما يجب على الفاف الآن القيام به هو دعم مرشحها القادم إلى عضوية المكتب التنفيذي وبقوة، لأن النوادي الجزائرية المشاركة في المنافسة الإفريقية تتواجد تحت خطر كبير ومهددة من قبل صناع القرار في الكاف، حيث ستتعرض لضغوطات كبيرة جدا مستقبلا، لذا وجب كذلك على السلطات الوقوف إلى جانب الفاف وتقديم الدعم اللازم لها في حملة مرشحها للمكتب التنفيذي، الذي يبقى أقوى لجنة في الكاف، مع العمل على دخول اللجان الأخرى كلجنة التحكيم والانضباط التي لها تأثير كبير.

ب-بكوش

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