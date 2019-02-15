براهيمي: “سنقدم كل ما لدينا في لقاء الإياب ضد روما من أجل التأهل”

كشف الدولي الجزائري ياسين يراهيمي أنه عازم رفقة بقية زملائه على تحقيق التأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال، براهيمي وعلى حسابه الرسمي في فايس بوك، قال أنه وبقية زملائه سيقدمون كل ما لديهم في لقاء العودة من أجل تجاوز روما، وأضاف “لم ينته الأمر بعد مازال أمامنا لقاء آخر، سنحاول تحقيق النصر وهو أمر سيكون ممكنا خاصة بتواجد الدعم الكبير من أنصارنا”، هذا وكان براهيمي وبورتو سقطوا بالخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، وسيكفيهم الفوز بهدف من دون رد أو بفارق هدفين من أجل تحقيق التأهل لربع النهائي .

لم يشارك في الحصة التدريبية ليوم أمس

في سياق منفصل، مازال الجزائري يعاني من إصابة التي تعرض لها في لقاء روما قبل ثلاثة أيام، صحيفة “أجوغو” البرتغالية قالت يوم أمس، أن ياسين غاب عن الحصة التدريبية التي خاضها فريقه، حيث مازال يعاني من آلام على مستوى الكاحل، صحيفة “أجوغو” قالت أن فترة غياب براهيمي لم تتحدد بعد، لكن ما هو أكيد هو غيابه عن لقاء الغد ضد نادي فيتوريا سيتوبال الذي سيقام في ملعب الدراغاو، وقالت الصحيفة أيضا أن غياب براهيمي سيكون من أسوأ الأخبار التي تلقاها المدرب، حيث تزامن غيابه مع غياب كل من المهاجمين ماريغا وفانسان أبو بكر وهو أمر يحدث لأول مرة تقريبا منذ عام ونصف.

سيخضع لفحوصات معمقة يوم الأحد المقبل

في سياق الحديث عن إصابة براهيمي دائما، فقد كشفت تقارير برتغالية يوم أمس أن الدولي الجزائري سيخضع لفحوصات طبية معمقة بداية الأسبوع الحالي ( الأحد أو الإثنين )، حيث كان الجزائري قد خضع لفحص أولي في روما بعد نهاية اللقاء أثبت إصابته بالتواء في الكاحل، لكن الفحص الثاني هو من سيحدد مدة الغياب، وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق أن براهيمي سيخضع للفحص الطبي يوم الأربعاء الماضي أو أمس الخميس، وهو ما لم يحدث، حيث أجلت الإدارة القيام بهذا الفحص لحين زوال الآلام التي يعاني منها الجزائري .

بورقعة-ب

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