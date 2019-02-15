بن رحمة يواصل التألق ويختار في تشكيلة الأسبوع :

بعد مستواه المتواضع في اللقاء الماضي، عاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة للتألق من جديد وذلك بعدما قاد فريقه برنتفورد للفوز على حساب أستون فيلا بهدف وحيد، بن رحمة لعب كامل التسعين دقيقة وقدم مستوى مميزا توجه بتمريرة الهدف الوحيد في اللقاء والذي جاء دقيقة واحدة بعد انقضاء الوقت الأصلي، هذا ويقدم بن رحمة مستويات باهرة منذ مطلع العام الجديد، حيث يعتبر من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي إن لم يكن أحسنهم على الإطلاق .

اختير أحسن لاعب في اللقاء مرة أخرى

وكما أشرنا أعلاه، فإن بن رحمة واصل التألق للقاء آخر في العام الجديد 2019، بن رحمة قدم ضد أستون فيلا أحسن المستويات طيلة التسعين دقيقة، وهو ما دفع بشبكة “سكاي سبورت” الشريك الرسمي للدوري الإنجليزي لاختياره كأحسن لاعب في اللقاء، بن رحمة يؤكد تفوقه في كل لقاء واختياره الأحسن يعطيه دائما الدافع من أجل التألق أكثر، هذا واحتفل بن رحمة بطريقة أكثر من مميزة في غرف تغيير الملابس مع لقب رجل اللقاء، حيث شاركه زملاؤه الفرحة.

اختير في تشكيلة الأسبوع أيضا

اختيار بن رحمة كأحسن لاعب في اللقاء ضد أستون فيلا مهد له الدخول في تشكيلة الأسبوع، الدولي الجزائري حصل على تقييم أكثر من ممتاز من طرف شبكة “سكاي سبورت” وهو ما ساعده على حجز مكان في تشكيلة الأسبوع، يذكر أن بن رحمة دخل تشكيلة الأسبوع للمرة الرابعة في العام الجديد، من ضمن 6 جولات لعبها الفريق، وهو رقم أكثر من مميز يؤكد تفوقه.

رفع رصيده للتمريرة العاشرة كثاني أحسن ممرر في الدوري

بتمريرته في لقاء أستون فيلا يكون بن رحمة قد رفع رصيده للتمريرة العاشرة في الموسم الحالي، بن رحمة بات على بعد تمريرة واحدة فقط من الوصول للقمة، حيث يعتبر الآن ثاني أحسن ممر متخلفا بتمريرة عن الإسباني بابلو هيرنانديز صاحب الـ11 تمريرة هذا الموسم، وهو رقم ليس ببعيد عن الجزائري الذي سيصله ويتجاوزه من دون شك.

بورقعة-ب

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