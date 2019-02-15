حارس أجاكس: دي ليخت يأمل الرحيل لبرشلونة

انتقد الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أجاكس، حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد، التي انتهت بنتيجة 2/1 لمصلحة الميرنجي على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس.

وقال أونانا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “قرارات الحكم ليست في أيدينا، ما يقرره الحكم لا نستطيع تغييره، لذلك علينا أن نرفع رؤوسنا، نحن غاضبون لكن هذه كرة القدم، هناك أشياء لا يمكننا التحكم فيها”.

أضاف: “ريال مدريد فريق رائع يمتلك جودة عالية من اللاعبين، بينما نحن لا نزال شباب، والخبرة لدينا قليلة، لقد فرضنا سيطرتنا على اللقاء، وصنعنا العديد من الفرص، لكن كان من الصعب التغلب على الفريق الملكي”.

تابع: “دي يونغ كان جيدا في المباراة، مثل الفريق بأكمله، هو لا يزال شابا، وبإمكانه التطور أكثر، لأنه لديه القدرة على ذلك”.

وأشار الحارس الكاميروني إلى أن زميله ماتياس دي ليخت يريد اللحاق بزميله فرينكي دي يونغ، والذهاب إلى برشلونة، قائلا: “لقد تحدثت معه عدة مرات، وهو يرغب في الذهاب إلى البلوغرانا أيضا”.

وواصل: “النتيجة غير عادلة، لكننا سنذهب إلى البرنابيو لتقديم كل شيء، إذا حققوا الفوز سيكون هذا لأنهم الأفضل، ليس لأننا نخشاهم”.