ريبيري: لن أخون بايرن ميونخ أبدًا

ألمح فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني، إلى إمكانية استمراره مع الفريق البافاري في الموسم المقبل، رغم التقارير التي أفادت بإمكانية رحيله بنهاية الموسم.

وخلال مقابلة مع صحيفة “ليكيب”، قال ريبيري “سنرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة كيف ستسير الأمور”.

وأضاف “سأجلس مع المسؤولين خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى وكيل أعمالي، سأظل في بايرن ميونخ، إذا كان بإمكاني منحهم كل ما لدي”.

وتابع “لقد أمضيت وقتًا طويلًا من حياتي في ميونخ، وقضيت ثُلثي مسيرتي الاحترافية هنا، وهذا يعني الكثير”.

وأكد النجم الفرنسي، البالغ عمره 35 عامًا، أنه لن يخون النادي البافاري أبدًا، مضيفًا “إنها قصة حب حقيقية، فبايرن وريبيري بمثابة زوجين، ومن الصعب العثور على هذا الولاء في العصر الحديث، فخور بذلك”.

واستطرد “أعلم أنني أمثل النادي مثل أولي هونيس (رئيس البايرن) ومجموعة كبيرة من العظماء قبلي”.

وأشار ريبيري إلى دوره في مساعدة اللاعبين الشباب على مدار مسيرته، بقوله “ساعدت الكثير من المواهب، مثل ديفيد ألابا، الذي اعتنيت به عندما كان يبلغ 15 أو 16 عامًا”.

وتطرق ريبيري للحديث عن أزمته الشهيرة مع وسائل الإعلام بسبب تناول شريحة لحم بالذهب في أحد مطاعم دبي، حيث قال “في حياتي الخاصة أفعل ما يحلو لي”.

وأتم “يجب على الأفراد، تقييمي بناء على أدائي داخل الملعب فقط، دون الاهتمام بما أفعل خارجه، كما أن وسائل الإعلام لم تهتم بلاعبين آخرين فعلوا الأمر ذاته، لكنهم تحدثوا عني فقط”.