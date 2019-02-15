زياني يكرم من سفارة الجزائر في باريس :

استقبل سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة اللاعب الدولي الجزائري السابق كريم زياني في مقر السفارة حسب تغريدة للسفير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي أثنى فيها كثيرا على نجم الخضر وما قدمه للكرة الجزائرية، كما كشف السفير أن زياني عبر عن جاهزيته لمساعدة الجزائر في الوقت الحالي ومستقبلا بعد اعتزاله الميادين، حيث تنوي السفارة الاعتماد عليه في اكتشاف المواهب الجزائرية الموجودة بقوة في مختلف البلدان الأوروبية وليس في فرنسا فقط.

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