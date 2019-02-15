سليماني: “مباراة زينيت بداية عهد جديد لي في فينرباتشي”

يبدو أن الدولي الجزائري إسلام سليماني ومهاجم نادي فينرباتشي قد تحرر نهائيا من العقدة التي لازمته طيلة 67 يوما التي غاب فيها عن التهديف والهدف الذي سجله أمام زينيت سانت بطرسبرغ في منافسة الأوروبا ليغ حرره نهائيا، وهو ما جعله يدلي بتصريحات للإعلام التركي، قال فيها: ” مباراة زينيت هي بداية عهد جديد، فأنا لم أنته بعد رغم أنني غير راض عن أدائي هذا الموسم، وسأحاول جاهدا العودة إلى مستواي المعهود”.

” كافحت منذ وصولي إلى فينرباتشي”

واصل سليماني الحديث عن فريقه التركي والوضعية الصعبة التي مر بها في الآونة الأخيرة، حيث أصبح محل انتقاد الجميع في تركيا من إعلام وأنصار، كيف لا وهو الذي أستقدم على أساس أنه قلب الهجوم الذي مهمته تسجيل الأهداف، غير أن الجزائري خيب كل الآمال ومر جانبا، وهنا أوضح بالقول: ” كافحت من أجل التألق في فينرباتشي منذ وصولي إلى هنا وسأواصل العمل من أجل مساعدة زملائي والفريق ولم لا العودة من جديد إلى التألق، هدفي هو استعادة حسي التهديفي والعودة إلى الطريق الصحيح وتسجيل المزيد من الأهداف”.

أثنى كثيرا على مدربه الذي دعمه بقوة

لم يخفي المهاجم الجزائري عن امتنانه للمدرب إيرسون ينال الذي دعمه بقوة في وقت كان يعاني الانتقاد من الجميع في تركيا، كما كان وراء إقناع الإدارة بالإبقاء عليه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، لإدراكه أنه يقوم بعمل كبير في التدريبات، وهو بحاجة إلى هدف فقط للتحرر نهائيا، حيث كشف الإعلام التركي عن حديث هامشي جمع سليماني بمدربه عقب نهاية لقاء زينيت وشكره على الثقة التي منحه إياها، أين كان يشركه باستمرار كأساسي حتى وهو صائم عن التهديف، كما أكد سليماني لمدربه أن القادم سيكون أفضل بكثير وليس مجرد هدف فقط في شباك نادي زينيت ضمن منافسة الأوروبا ليغ.

ب-ب

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