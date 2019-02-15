سونليتنر :كان لدينا الكثير من الاحترام لاسم الإنتر

احتج ماريو سونليتنر، مدافع رابيد فيينا النمساوي، على هدف فوز إنتر ميلان، خلال مباراة الفريقين أمس الخميس، بمنافسات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وفاز النيراتزوري على رابيد بنتيجة (1-0)، بهدف لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء.

وقال سونليتنر، في تصريح أبرزه موقع كالتشيو ميركاتو: “في الشوط الأول كان لدينا الكثير من الاحترام لاسم الإنتر، الذي تزداد قيمة فريقه بعشرة أضعاف عن فريقنا، لكن كنا أكثر شجاعة في الشوط الثاني”.

وأضاف “رغم ذلك كان هناك خطأ ضد بوتزمان قبل ركلة الجزاء، وهو أمر مؤلم أن تستقبل هدفًا مثل هذا”.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مرة أخرى في لقاء الإياب، الأسبوع المقبل، بملعب سان سيرو.