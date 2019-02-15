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شنيحي هداف ويطيح بفريق زكري :

15 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 43 زيارة

واصل اللاعب الدولي الجزائري السابق إبراهيم شنيحي تألقه مع ناديه الفتح في الدوري السعودي الممتاز، وقاده للإطاحة بفريق الفيحاء الذي يدربه الجزائري زكري على أرضه وأمام جماهيره في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الأسبوع العشرين، فابن المسيلة منح فريقه هدف التعادل وساهم في الهدف الثاني الذي أمن النقاط الثلاث، للتذكير فلاعب مولودية العلمة السابق وصل إلى الهدف الخامس هذا الموس،م وهو يطمح لالتفاتة من بلماضي مستقبلا والعودة من جديد إلى المنتخب.
ب-ب

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