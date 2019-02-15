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فالفيردي يُمدد عقده مع برشلونة :

15 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 42 زيارة

أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لمدة عام لينتهي تعاقده في موسم 2020/2019 بخيار تمديد العقد لعام إضافي آخر.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه: “برشلونة، وفالفيردي توصلا لاتفاق لتجديد العقد بين الطرفين لموسم آخر، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وتم التوقيع على العقد الجديد في مقر النادي، صباح اليوم الجمعة، وسيظهر فالفيردي في مؤتمر صحفي مساءً للحديث عن التجديد، ومباراة بلد الوليد المقرر لها، غدًا السبت، في الدوري الإسباني.

وبذلك يحسم برشلونة الجدل المثار حول مدربه، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية السابقة إلى أن فالفيردي قد يرحل عن البلوغرانا بنهاية عقده في جوان المقبل.

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