فرانك كيسي: مدرب أتلانتا أكثر غضبًا من غاتوزو

قال فرانك كيسي، متوسط ميدان ميلان، إن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتلانتا، أكثر غضبًا من إيفان جينارو غاتوزو، مدرب الروسونيري.

وأضاف كيسي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو “تدريبات جاسبريني أثقل، نحن نركض أكثر، كما أنه أكثر غضبًا من غاتوزو”.

وحول سر معانقته لهاكان كالهانغولو، بعد هدف بيونتيك في المباراة الماضية أمام كالياري، أوضح “بعد الهدف، أمر طبيعي أن الجميع يذهب للاحتفال مع بيونتيك”.

وتابع “ومع ذلك، رأيت كالهانغولو قد خفض رأسه، بعدما تصدى الحارس كراجنو لكرته، لذلك ذهبت له من أجل معانقته، الآن هو في حاجة إلى الدعم”.

وأتم “الرقم 19؟ الإدارة سألتني حول رغبتي في تغييره لأنني أحب الرقم 79، لكني رفضت ذلك، لأنني لا أريد أن يضطر من يحمل قميصي الحالي، أن ينفق المزيد من المال لشراء القميص الحديث”.

ويستعد ميلان لمواجهة مضيفه أتلانتا، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإيطالي.