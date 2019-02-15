ماندي ثاني لاعب في الليغا ويتجاوز الـ1600 تمريرة صحيحة :

نشرت صحيفة “إل ديسماركي” الإسبانية تقريرا تكلمت فيه عن قوة ومكانة وتأثير لاعب الخضر عيسى ماندي، من ضمن الأرقام التي ذكرتها الصحيفة، قالت أن ماندي هو ثاني لاعب يصل لـ1600 تمريرة صحيحة في الليغا بعد لاعب البارصا إيفان راكيتيش، الصحيفة السابقة قالت أن غياب ماندي عن لقاء الجولة الماضي ضد ليغانيس، حيث يعتبر أحسن ممون للوسط وأحسن من يخرج الكرة، وهذا ما يؤكده رقم التمريرات الصحيحة في الموسم الجديد، ويعتبر ماندي حاليا أحسن لاعبي ريال بيتيس ومن بين أحسن المدافعين في الليغا على الإطلاق، “إل ديسماركي” قالت في الأخير أن أرقام ماندي ومستوياته ستعجل برحيله عن ريال بيتيس، حيث قربته من نادي آرسنال وقالت أنه عبر عن رغبته في ضمه في جانفي الماضي وسيعود لطلبه في الصيف المقبل.

مدافع الخضر نشط الندوة الصحفية رفقة مدربه أمس

في ذات الحديث دائما عن مدافع المنتخب الوطني الجزائري ونادي بيتيس الاسباني عيسى ماندي، فقد كان هذا الاخير حاضرا خلال الندوة الصحفية التي عقدها ناديه بحضور المدرب سيتيين، وهي الندوة الصحفية التي سبقت مباراة الذهاب للدور الـ16 من الأوروبا الليغ، والتي جمعت النادي الاسباني بمنافسه من ملعب رين الفرنسي الذي يلعب له المدافعان الجزائريان مهدي زفان والعائد من الإصابة رامي بن سبعيني، حيث تحدث ماندي عن هذه المباراة التي وصفها بالصعبة جدا على الفريقين.

ماندي: “لا زلت قريبا من البطولة الفرنسية ومباراة رين صعبة”

لم يخف مدافع نادي بيتيس الاسباني عيسى ماندي بأنه لا يزال يتابع عن قرب البطولة الفرنسية التي تدرج في مختلف أصنافها مسترسلا في تصريحه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس رفقة المدرب سيتيين قائلا: ” تنتظرنا مباراة قوية ونحن ندرك بأن مهمتنا لن تكن سهلة في هذه المباراة، اتلمنافس لن ينتظرنا نهاجم لكي يقوم بدوره ببعض الهجومات المعاكسة، بل سيتخذ المبادرة، شخصيا لا زلت قريبا من البطولة الفرنسية، ومتتبع لأطوارها، أعلم بان منافسنا رين يملك مجموعة جيدة، وهو فريق منظم خاصة بعد مجيء المدرب الجديد لهذا الفريق، ما يجعل اللقاء صعبا على الفريقين الاثنين”.

بورقعة- ع

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