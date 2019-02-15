مبولحي يمر بأسوأ أيامه وجماهير الاتفاق تدعمه :

كما كان متوقعا، نال الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي جزءا كبيرا من النقد بعد تعرضه لهزيمة نكراء في لقاء الجولة الماضية، الرايس كان سببا مباشرا في السقوط برباعية وكان النقد طبيعيا جدا، لأن مبولحي بحسب الإعلام السعودي كان من أسباب الخسارة، ويمر الرايس بفترة فراغ في آخر ثلاثة لقاءات، حيث كان قد قدم مستوى متواضعا في اللقاءين السابقين ضد كل من أحد والفيحاء ولقاء عشية الأربعاء جاء فقط ليؤكد تراجع مستواه.

الرايس تلقى الكثير من الدعم والأنصار اعتبروها “كبوة جواد”

إلى الجانب النقد، فقد تلقى مبولحي أيضا الكثير من الدعم، حيث طالب أنصار النادي بعدم انتقاد الرايس لأن الأخطاء جزء من اللعبة، أنصار الاتفاق وكل الجماهير السعودية اعتبرت أن مستوى الرايس في اللقاء الماضي كان كبوة جواد فقط، فبحسبهم مبولحي يعتبر أحسن لاعب في الفريق وقدم مستوى ثابتا طيلة عام وأكثر ولقاء واحد لن يغير رأيهم فيه، ما يعني أن الرايس مطالب بالعودة سريعا لمستواه من أجل التأكيد على أنها فعلا كبوة جواد وليس انحدارا في المستوى .

مدرب الاتفاق يدعم مبولحي أيضا

من جانبه، قدم مدرب الاتفاق سيرجيو بيرناس كل الدعم للاعبه الجزائري مبولحي، مدرب الاتفاق قال أن مبولحي من أفضل الحراس، ليس في الدوري السعودي وحسب بل في كل الدوريات العربية، وأنه متأكد من عودته أكثر قوة في المستقبل، وفي هذا الشأن قال: ” مبولحي رغم أنه من أفضل حراس العرب، لكنه لم يكن في يومه لكني واثق بأنه سيعود أفضل مما كان، وخطأ واحد لا يستدعي تحميله الخسارة “.

بورقعة-ب

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