مدرب هوفنهايم يثني على بلفوضيل ويؤكد عودته أساسيا :

نشط مدرب هوفنهايم جوليان ناغيلسمان ندوة صحفية أمس الخميس للحديث عن لقاء الغد ضد نادي هانوفر في الدوري، حيث عاد للقاء الماضي وتكلم عن تألق لاعبه الجزائري إسحاق بلفوضيل، ولم يكتف بذلك بل أكد من الآن أنه سيبدأ اللقاء أساسيا، وقال” من المفترض أن بلفوضيل سيبدأ لقاء يوم السبت المقبل أساسيا” ويبدو أن مدرب هوفنهايم قد كافأ بلفوضيل بعد تألقه الكبير، وهو أمر كان أكثر من متوقع، يشار إلى أن بلفوضيل كان قد قاد فريقه للتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة ضد بوروسيا دورتموند بعد أن كان متأخرا بثلاثة من دون رد .

“بلفوضيل تجاوز الفترة الصعبة وهو الآن يمر بأحسن أيامه”

مدرب هوفنهايم تكلم أيضا عن عودة إسحاق للتألق، حيث قال أنه مرّ سابقا بأيام جد صعبة أثرت كثيرا على مستواه، مدرب هوفنهايم أكد أيضا أنه عقد اجتماعا مع بلفوضيل وصفه بالإيجابي، وقال: ” الأمور لم تكن جيدة جدا لبلفوضيل في الفترة الأخيرة، لقد مر بظروف صعبة جدا وكان مستواه متذبذبا، لكن الآن الأمور تحسنت وإسحاق يمر بأفضل أسبوع له وأفضل فترة، لقد تدرب بشكل رائع، كما أنني أجريت معه محادثة كانت إيجابية جدا”، هذا وبات بلفوضيل مطالبا بتأكيد مستواه في اللقاء الماضي وذلك لن يحدث سوى بقيادة فريقه لتحقيق الفوز بهدف أو هدفين.

بلفوضيل: “رونالدو الظاهرة مثلي الأعلى وكنت أسعى دائما لتقليده”

أدلى لاعب الخضر ونادي هوفنهايم إسحاق بلفوضيل أمس الخميس بتصريحات لموقع “فوسبال نيوز” الألماني تحدث فيها عن تألقه في الجولة الماضية، حيث أكد سعادته بالتوقيع ثنائية، كما تحدث عن أمور أخرى في مشواره من بينها مثله الأعلى، إسحاق قال أن مثله الأعلى هو رونالدو البرازيلي، وقال: “أملك قوة بدنية لكن ذلك لا يعني شيئا لأنني مولع بالمراوغات، رونالدو هو مثلي الأعلى، عندما كنت صغيرا كنت أقلده كثيرا أثناء ممارستي لكرة القدم في الشوارع”.

“التسجيل ضد المان سيتي كان لحظة فارقة ولم لا نتأهل مرة أخرى لرابطة الأبطال”

بلفوضيل تحدث عن موسمه الحالي أيضا، حيث قال أنه جد راض عنه، لأن أرقامه تبقى جيدة، حيث قال أنه وقّع ستة أهداف وهو رقم يبقى مقبولا، ولو أنه قابل للتحسين أيضا، أما عن أهم لحظات موسمه الحالي، فلم يتردد بلفوضيل حين قال أنها كانت في لقاء المان سيتي حين سجل هدف التقدم وأضاف ” لقد كانت لحظة فارقة، الأمر كان جد رائع، أتمنى أن نعمل هذا الموسم بقوة من أجل احتلال مركز يتيح لنا لعب منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

بورقعة-ب