مستقبل أليغري مع جوفنتوس مرهون بالتشامبيونزليغ :

سيكون جوفنتوس الإيطالي، على موعد مع اختبار قوته في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن ماسيمليانو أليغري المدير الفني لجوفنتوس، سيكون أمام الفرصة الأخيرة لحصد اللقب القاري مع السيدة العجوز هذا الموسم.

وبات اليوفي عاجزًا عن التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم الوصول للنهائي مرتين عامي 2015 و2017، لكنه فقد اللقب لصالح قطبي الليغا، برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ونوه الموقع أن أليغري سيكون مرشحًا لمغادرة جوفنتوس، والتوجه إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، حال فشله في قيادة الفريق الإيطالي لحصد لقب دوري الأبطال، خاصة بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في المقابل، سيكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الأقرب لتولي تدريب جوفنتوس خلفًا لماسيمليانو أليغري، في ظل وجود مرشحين آخرين، أمثال يورغن كلوب وديديه ديشامب.