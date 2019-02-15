مسلوب معاقب ويضيّع لقاء نيور :

سيكون نادي لونس الفرنسي محروما من خدمات قائده وصانع ألعابه الجزائري وليد مسلوب، في اللقاء القادم الذي سيجمعه بنادي نيور لحساب الجولة السادسة والعشرين من الليغ 2 الفرنسي، وذلك بداعي الإيقاف، بعد العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط الفرنسية، فلاعب الخضر السابق تلقى بطاقة صفراء هي الثالثة في اللقاء الماضي أمام ماتز، وهو ما يعني تعرضه آليا لعقوبة الإيقاف لجولة واحدة، وبهذا يفتقد لونس ركيزة في التشكيلة الأساسية الإثنين القادم.

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