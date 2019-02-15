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مسلوب معاقب ويضيّع لقاء نيور :

15 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 33 زيارة

سيكون نادي لونس الفرنسي محروما من خدمات قائده وصانع ألعابه الجزائري وليد مسلوب، في اللقاء القادم الذي سيجمعه بنادي نيور لحساب الجولة السادسة والعشرين من الليغ 2 الفرنسي، وذلك بداعي الإيقاف، بعد العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط الفرنسية، فلاعب الخضر السابق تلقى بطاقة صفراء هي الثالثة في اللقاء الماضي أمام ماتز، وهو ما يعني تعرضه آليا لعقوبة الإيقاف لجولة واحدة، وبهذا يفتقد لونس ركيزة في التشكيلة الأساسية الإثنين القادم.
ب-ب

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