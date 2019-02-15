نادي الخريطيات يصرّ على خدمات حساني :

كشفت صحيفة “إستاد الدوحة” القطرية يوم أمس أن إدارة الخريطيات القطري قد تقدمت بطلب رسمي لنظيرتها من الغرافة من أجل استعارة لاعبها الجزائري إلياس حساني لغاية نهاية الموسم، التقارير الصحفية القطرية قالت أن الغرافة يتوجه للموافقة على هذا الأمر، لأنه لا يملك أي حيلة حيال الجزائري الذي سيقضي نصف موسم أبيض بكل تأكيد في حال بقي في الفريق، ويعيش الخريطيات وضعا صعبا جدا في الدوري القطري، حيث يحتل الصف الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

إدارة النادي القطري تريد الاستثمار في خبرة الدولي الجزائري

هذا وتمني إدارة نادي الخريطات القطرية النفس، في أن يساعدها الدولي الجزائري حساني على تجاوز مرحلته السيئة جدا والهروب أكثر للأمام، ولم لا تأمين البقاء ولو أن الأمر جد صعب، في ذات السياق قالت تقارير صحفية، أن الجزائري الآخر يوغرطة حمرون قد يعاني من نفس المشكل وهو الذي انتقل للريان القطري الذي سيلعب هو الآخر منافسة دوري الأبطال، يشار إلى أن الاتحاد القطري منع الأندية الأربعة الأولى في الترتيب من التعاقد مع محترف سادس، وهو ما تسبب في مشاكل حساني وربما حمرون أيضا.

بن عزوز- ب

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