واندا تساند إيكاردي في أزمته مع إنتر ميلان :

حرصت واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ووكيلة أعماله، على دعم ومساندة قائد إنتر ميلان السابق، في أزمته الحالية مع ناديه النيراتزوري.

وكتبت واندا، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام “يجب عليك أن تعلم ما معنى أن تحلم، المعاناة والقتال والتضحية والبقاء والكفاح، وأن تبقى بعيدًا عن حب الذين لا تقع قلوبهم في الأخطاء”.

وكان إيكاردي قد رفض السفر مع الفريق إلى النمسا، من أجل خوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي، بعد قرار سحب الشارة منه لصالح الحارس سمير هاندانوفيتش.

وربطت تقارير صحفية إيطالية، ماورو إيكاردي بالرحيل عن جدران قلعة جوسيبي مياتزا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للدفاع عن قميص جوفنتوس، عقب واقعة سحب الشارة.