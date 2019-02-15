الرئيسية / آخر الأخبار / واندا تساند إيكاردي في أزمته مع إنتر ميلان :

واندا تساند إيكاردي في أزمته مع إنتر ميلان :

15 فبراير 2019 آخر الأخبار, أوروبا ليغ, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 51 زيارة

حرصت واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ووكيلة أعماله، على دعم ومساندة قائد إنتر ميلان السابق، في أزمته الحالية مع ناديه النيراتزوري.

وكتبت واندا، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام “يجب عليك أن تعلم ما معنى أن تحلم، المعاناة والقتال والتضحية والبقاء والكفاح، وأن تبقى بعيدًا عن حب الذين لا تقع قلوبهم في الأخطاء”.

وكان إيكاردي قد رفض السفر مع الفريق إلى النمسا، من أجل خوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي، بعد قرار سحب الشارة منه لصالح الحارس سمير هاندانوفيتش.

وربطت تقارير صحفية إيطالية، ماورو إيكاردي بالرحيل عن جدران قلعة جوسيبي مياتزا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للدفاع عن قميص جوفنتوس، عقب واقعة سحب الشارة.

شاهد أيضاً

سليماني: “مباراة زينيت بداية عهد جديد لي في فينرباتشي”

يبدو أن الدولي الجزائري إسلام سليماني ومهاجم نادي فينرباتشي قد تحرر نهائيا من العقدة التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved