أحد السعودي يجدّد اهتمامه بضم زماموش :

جدد نادي أحد السعودي اهتمامه بضم حارس اتحاد العاصمة الجزائري، محمد أمين زماموش، وكانت إدارة أحد، أرسلت خطاباً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه الموافقة على تسجيل حارس بديل للدولي الأوزبكي إينياتي نيستروف، الذي تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بعد تناوله دواء محظورا، وهو الذي تعاقد معه الفريق في الميركاتو الشتوي بدلا من زماموش في آخر لحظة، ويبحث أحد الذي يصارع من أجل البقاء مع كبار السعودية حاليا عن حارس جديد، خاصة وأنه من المنتظر أن يستغرق حسم قضية نيستروف فترة طويلة، يذكر أن زماموش كان قريبا من الانضمام لنادي أُحد في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن المفاوضات توقفت بعد صعوبة التوصل إلى اتفاق، لاسيما مع تمسك اتحاد العاصمة بحارسه الأساسي الذي يرغب هو الآخر في الاحتراف بالسعودية واللحاق بالحراس الجزائريين الثلاثة هناك وهم مبولحي مع الاتفاق، عسلة مع الحزم ودوخة مع الرائد.

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