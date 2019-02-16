الشباب السعودي ينصب بلعمري قائدا للفريق :

أعلن نادي الشباب السعودي تنصيبه للاعبه الجزائري ولاعب الخضر جمال بلعمري كقائد للفريق، وجاء تعيين بلعمري كبديل للاعبه السعودي ناصر الشمراني الذي أعفي من هذه المهمة، ويعتبر تنصيب بلعمري كقائد جديد أمرا أكثر من منتظر، حيث تحدثت وسائل إعلام سعودية كثيرا في الأسابيع الماضية عن شخصيته كقائد وأنه القائد الحقيقي فوق أرضية الميدان حتى إن لم يكن يرتدي الشارة، ولم تشر ذات التقارير إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت بإدارة الشباب لنزع شارة القيادة من القائد السابق ناصر الشمراني ومنحها للمدافع الجزائري، لكن قد يكون ذلك بسبب مشاكل اللاعب مع المدرب وأيضا مع الإدارة .

بورقعة –ع

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