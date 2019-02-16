الكاف لم يحدّد بعد تاريخ لقاء غامبيا :

لا يزال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يكشف عن تاريخ اللقاء الأخير للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى “كان” مصر الصيف القادم، أين يستقبل المنتخب الغامبي في لقاء شكلي عقب حسمه التأهل في الجولة الماضية أمام الطوغو، فالكاف تنتظر إيجاد تاريخ يساعد المنتخبات الأربعة في المجموعة، على اعتبار أن اللقاءين يجب أن يلعبا في يوم وتوقيت واحد، بما أن حظوظ كل من البينين، الطوغو وغامبيا لا تزال قائمة في المركز الثاني خلف الجزائر، فرغم بقاء قرابة الشهر عن تاريخ الفيفا لشهر مارس غير أن الفاف لم تتلق أية مراسلة من الكاف تعلمها بتاريخ اللقاء، غير أن الأكيد أن مواجهة غامبيا ستلعب نهارا وليس ليلا مثلما اعتادت عليه الجماهير الجزائرية، كما أن الفاف تأمل في أن لا يكون اللقاء في آخر أيام تاريخ الفيفا، خاصة أن الاتفاق الأولي مع المنتخب التونسي على لعب المواجهة الودية يوم 26 مارس قد يتأثر بقرار الكاف.

ب-ب

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