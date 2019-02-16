بلماضي يستهدف ماكسيم لوبيز لإقناعه باللعب للخضر :

بعد أيام فقط من اجتماعه بلاعب أولمبيك ليون حسام عوار من أجل إقناعه باللعب للمنتخب الجزائري مستقبلا ولم لا قبل كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر، كشفت أطراف مقربة من الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يستهدف في هذه الأيام لاعبا جديدا من أصول جزائرية، وهو متوسط نادي أولمبيك مرسيليا وزميل عوار في المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة، حيث يريد بماضي ترتيب لقاء مع لوبيز للحديث عن مدى استعداده لتمثيل المنتخب الوطني، وهو الذي يعتبر واحدا من المواهب الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية ومراقبا من كبار الأندية في القارة العجوز.

اجتماع مرتقب معه في الأيام القادمة

وبحسب ما تردد، فإن بلماضي يرغب في ضخ دماء جديدة للمنتخب الوطني وخاصة العناصر الشابة والتي سطع نجمها في القارة الأوروبية ضمن مشروعه المستقبلي مع الخضر، حيث ينتظر أن يرتب بلماضي اجتماعا مع ماكسيم لوبيز في الأيام القادمة للحديث عن استعداده لتقمص ألوان المنتخب الوطني، في سيناريو مشابه تماما لما حدث مع عوار الذي رفض مبدئيا عرض بلماضي والفاف وتم إغلاق ملفه نهائيا، لتبقى قضية لوبيز مغايرة بالنظر إلى بعض الجوانب.

محيط لوبيز مغاير لعوار وبعيد عن ضغوطات الفرنسيين

يمكن القول أن لوبيز يختلف عن عوار في المحيط رغم لعبهما معا للمنتخب الفرنسي، فلوبيز ابن مدينة معروفة بتواجد كبير للجالية الجزائرية وهو متأثر كثيرا ببلد أمه(من بجاية) ويلعب لنادي غالبية جماهيره من المغتربين الجزائريين، دون نسيان إدارة مرسيليا التي تختلف كثيرا عن إدارة ليون برئاسة جون ميشال أولاس الذي يقف أمام كل لاعب فرانكو جزائري قادر على اللعب للديكة تريد الجزائر الاستفادة منه وسيناريو فقير أحسن مثال.

مرشح بقوة للالتحاق بالديكة وسيسير على خطى عوار

رغم اختلاف محيط لوبيز عن عوار إلا أنه بالعودة إلى التصريحات السابقة له، نجد أنه يضع الالتحاق بالمنتخب الفرنسي الأول وبطل العالم هدفه المستقبلي، وهو يدرك أن تواجده في منتخب أقل من 23 سنة سيفتح له الأبواب، كما أنه يتواجد تحت أعين المدرب ديدي ديشان الذي كشف من قبل متابعته للاعبين الشباب الذين يملكون مؤهلات كبيرة في الوقت الحالي، فحتى وإن كانت الأماكن غالية، إلا أن أمله يبقى قائما للعب مع الديكة، كل هذا سيجعله يسير على خطى عوار ويبحث عن المستقبل الرياضي، ما سيجعل من مأمورية بلماضي صعبة جدا لإقناعه، وهو مرشح للفشل مرة ثانية.

ب-بكوش

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