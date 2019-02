تريبير يكيل المديح لقناص توتنهام الجديد :

Tottenham Hotspur's Kieran Trippier celebrates victory after the Premier League match at Selhurst Park, London.

أشاد كيران تريبير، مدافع توتنهام هوتسبير، بقدرة فريقه على التألق في المباريات المحلية والأوروبية، رغم غياب زميليه هاري كين وديلي آلي بسبب الإصابة. وكان توتنهام تأثر بغياب الهداف كين وزميله في المنتخب الإنجليزي آلي إضافة إلى مشاركة سون هيونغ-مين في كأس آسيا مع كوريا الجنوبية وخسر أمام تشيلسي وكريستال بالاس الشهر الماضي. وعاد توتنهام محققًا، 4 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز ليدخل إلى سباق المنافسة على اللقب كما فاز بنتيجة (3-0)، على بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وقال تريبير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت: "الأسابيع الأخيرة الماضية كانت جيدة جدًا. كان يمكننا اللعب بشكل أفضل وكلنا نعرف ذلك لكن النتائج أهم شيء". وأضاف: "عانينا من عدة إصابات مؤخرًا، ونجح البدلاء في الظهور بشكل رائع جدًا". وأشاد تريبيير، بنجاح سون في قيادة هجوم توتنهام حيث سجل اللاعب 4 أهداف في 4 مباريات منذ عودته من تمثيل بلاده في كأس آسيا. وأحرز سون 16 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها 11 هدفا في آخر 12 مباراة، وفاز توتنهام بكل المباريات التي سجل فيها الكوري الجنوبي. وقال تريبيير: "لو نظرنا إلى سون سنجده شارك في 3 بطولات كبرى هذا الموسم ورغم ذلك لا يزال يظهر في حالة بدنية جيدة".

