تغييرات مرتقبة في هيئات الكاف بعد قضية الإسماعيلي :

لا تزال قضية إعادة نادي الإسماعيلي المصري إلى منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد إلغاء العقوبة المسلطة عليه من لجنة العقوبات في الاتحاد الإفريقي، تصنع الجدل داخل القارة السمراء وكذلك داخل مقر الكاف الذي يشه غليانا كبيرا، بعد ضرب مصداقية قراراته والحديث عن وجود كواليس كبيرة في القضية، وهو ما جعل الكاف تخطط لإحداث العديد من التغييرات على لجانها الحالية وخاصة لجنة العقوبات التي قد تدرج معها لجنة التظلمات للحد من هذه التناقضات بين قرار اللجنتين.

لجنة التظلمات ستدمج في لجنة العقوبات خلال المؤتمر القادم

بعد ما حدث في قضية الإسماعيلي المصري وإلغاء لجنة التظلمات القرار المتخذ من لجنة العقوبات، طالب القائمون على هذه الأخيرة ضرورة دمج اللجنتين معا لتفادي مثل هذه السيناريوهات التي ضربت مصداقية الكاف، وقال ريمون هاك رئيس لجنة العقوبات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات لوسائل إعلام جنوب إفريقية : “الإسماعيلي تقدم بتظلم على القرار، وقالت لجنة التظلمات إن الفريق لم يخرق اللوائح وقرار الاستبعاد لم يكن صحيحًا، العقوبة التي وقعت على النادي بعد ذلك هي أنه لم ينجح في توفير الأمن لسلامة اللقاء”.

رئيس لجنة العقوبات بالكاف: ” تعديلات منتظرة في الكونغرس القادم”

وردا على سؤال من المُخطئ في هذا القرار بين لجنة العقوبات ولجنة التظلمات قال، هاك: “في رأيي لم يُخطئ أحد، بل يجب أن تكون لجنة العقوبات في الكاف والتظلمات كيانًا واحدًا، حتى لا تتعارض القرارات مع بعضها البعض مثلما حدث، والمسؤولون لاحظوا هذه المشكلة، وأعتقد أنه سيتخذ في الكونغرس القادم تعديلات بهذا الشأن، حيث سيكون في المستقبل كل العقوبات مرتبطة بلجنة العقوبات فقط”. واختتم تصريحاته، قائلا: “إذا تكررت هذه الأفعال مجددًا من الجماهير، أو عدم قدرة الأمن على السيطرة على الموقف مجددا سيتم اتخاذ القرار باستبعاد النادي نهائيا”.

ب-بكوش

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