توخيل: ليون قادر على إسقاط برشلونة

وجه توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تحذيرًا لبرشلونة، اليوم السبت، قبل مواجهته مع مضيفه أولمبيك ليون، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”، حول إمكانية فوز الفريق الفرنسي: “نعم.. وبكل وضوح، أولمبيك ليون قادر على إسقاط برشلونة، بالنسبة لي ليس هناك شك”.

وأضاف المدرب الألماني: “ليون يستطيع الظهور في المباريات الكبيرة، اللعب أمامه مهمة معقدة للغاية.. لديه الإمكانيات التي تساعده على منافسة برشلونة”.

وليون هو الفريق الوحيد الذي هزم سان جيرمان، في الدوري الفرنسي هذا الموسم، عندما تغلب عليه (2-1) قبل نحو أسبوعين.