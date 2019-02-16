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جوفنتوس يخطط لضربة ثنائية من بورتو :

16 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 29 زيارة

يخطط نادي جوفنتوس الإيطالي، لتعزيز صفوفه من نظيره بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة “راي سبورت”، إن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لجوفنتوس، كان حاضرًا في مدرجات ملعب الأولمبيكو، الثلاثاء الماضي، لمتابعة 3 لاعبين في مباراة روما وبورتو.

وأضافت الشبكة، أن الاهتمام الرئيسي والمعلن، ذهب إلى النجم الإيطالي نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما، والذي فرض نفسه على الساحة بالكالتشيو خلال الموسم الحالي.

كما وجه باراتيسي، أنظاره إلى ثنائي بورتو، المكون من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، ومواطنه إيدير ميليتاو قلب الدفاع.

ويسعى اليوفي إلى تدعيم خط دفاعه بصفقات جديدة، عقب رحيل المغربي المهدي بنعطية إلى الدحيل القطري، وتقدم عمر الإيطالي أندريا بارزالي.

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