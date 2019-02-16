حلم ريال مدريد معلق بكاسيميرو :

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، يقف حائلًا أمام هدف مهم للنادي الملكي.

فقد ذكر موقع “ديفنسا سنترال”، أن تشيلسي يشترط الحصول على خدمات كاسيميرو، الصيف المقبل، من أجل التخلي عن نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، لصالح الميرينغي.

وأوضح الموقع أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، لا يريد التخلي عن خدمات لاعب السامبا.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد، ستحاول إقناع تشيلسي بإدخال الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، في الصفقة بدلًا من كاسيميرو.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت الميرينغي بضم هازارد، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى جوفنتوس، الصيف الماضي.