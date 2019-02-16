زفان يواصل التألق والصحافة الفرنسية تشيد به :

رغم تعادل فريقه ران ضد نادي بيتيس في الدوري الأوروبي، إلا أن الدولي الجزائري مهدي زفان قدم مستوى مميزا جدا، مهدي كان من بين أحسن لاعبي فريقه ونال على إثر ذلك إشادة من الإعلام الفرنسي، والذي قال أنه يقدم مستويات جد مميزة في الآونة الأخيرة، مهدي كان قد لعب تسعين دقيقة ضد ريال بيتيس وكان من بين أحسن لاعبي فريقه، حيث ساهم مرة أخرى في أهداف فريقه بعد أن قدم كرة حاسمة لزميله هانو الذي سجل الهدف الثاني لكنه رغم ذلك لم يكن من بين أحسن لاعبي اللقاء، وهذا نظرا للسيطرة المطلقة التي فرضها رفقاء الجزائري الآخر عيسى ماندي على مجريات اللقاء.

ماندي تلقى الثناء والصحافة الفرنسية لم تحمّله مسؤولية الثلاثية

لقاء ران وريال بيتيس عرف أيضا مشاركة لاعب الخضر الآخر عيسى ماندي من جانب الريال، الجزائري لعب تسعين دقيقة وكان كالعادة جد مميز، حيث لمس عددا هائلا من الكرات وكانت أغلب كراته صحيحة، كما ساهم في بناء اللعب من الخلف وهو ما يبرع فيه، صحيفة ليكيب الفرنسية قالت أن ماندي كان من بين أحسن اللاعبين وقالت أنه قدم مستوى ممتازا، رغم تلقي شباكه لثلاثة أهداف والسبب بسيط أنه لم يكن له يد في أي من الأهداف التي دخلت شباك فريقه.

عودة غير موفقة لبن سبعيني الذي لم يستغل الفرصة

لقاء سهرة الخميس عرف مشاركة جزائري ثالث وأخير وهو رامي بن سبعيني، رامي الذي كان مصابا وابتعد لفترة فاقت الثلاثة أسابيع ورغم عودته للتدريبات قبل ثلاثة أيام فقط إلا أن مدرب ران أشركه في لقاء بيتيس، بن سبعيني شارك في آخر ربع ساعة، حيث رغب المدرب ستيفان في تدعيم محور الدفاع وتأمين الفوز، لكن وللأسف دخول رامي لم يكن موفقا بالمرة، حيث عدل بيتيس النتيجة قبل نهاية اللقاء وكان هو السبب، حيث فشل في إبعاد كرة سهلة جدا.

بورقعة-ع

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