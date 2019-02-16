سباليتي يفسر سبب عقوبة إيكاردي :

شدد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على ضرورة الخطوة التي اتخذها النادي تجاه ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق بسحب شارة القيادة منه.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي: “إنها خطوة للأمام تجاه تحقيق العدالة بالفريق، لم يكن قرارًا ضد إيكاردي لكنه قرار في مصلحة الإنتر، العدل في الفريق يذهب قبل أي شيء آخر”.

وأضاف: “كما هو معلن من قبل النادي، إيكاردي يعاني من إصابة وفي الوقت الحالي لن يكون متاحًا، هو يعاني من التهاب.. أما كيتا بالدي فعلينا الانتظار بضعة أيام لتحديد موقفه”.

وتابع لوتشيانو: “سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان ‎لوتارو يمتلك نفس الجودة التي أظهرها ماورو. من الواضح أنه لاعب يمتلك شخصية قوية”.