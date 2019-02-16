كشف تقرير صحفي إيطالي، عن صفقة تبادلية مثيرة تراود جوفنتوس وإنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال ماورو إيكاردي إلى صفوف جوفنتوس، مقابل حصول إنتر ميلان على خدمات باولو ديبالا.

وأشار الموقع إلى أن إيكاردي يواجه أزمات في إنتر ميلان بسبب عدم تجديد عقده، بالإضافة إلى تجريده مؤخرًا من حمل شارة قيادة النيراتزوري.

وعلى الجانب الآخر، يعاني باولو ديبالا هذا الموسم من عدم المشاركة بانتظام، عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

وأوضح الموقع أن باولو ديبالا سيلعب دور صانع الألعاب مع إنتر ميلان، خلف الفتى الذهبي الجديد لوتارو مارتينيز.

أما ماورو إيكاردي فسيكون شريكًا مثاليًا مع كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح بالسيدة العجوز.