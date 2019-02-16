عطال في طريقه للشفاء وعودته مرتقبة قريبا :

في تقريره الطبي عن حالات بعض لاعبيه، كشف الموقع الرسمي لنادي نيس، أن لاعبه الجزائري يوسف عطال بات قريبا جدا من العودة، حيث كشف الموقع الرسمي أن عطال بدأ في العمل وتكثيف العلاج، وهو الآن في مرحلة التجهيز للعودة، وكان عطال قد أصيب في لقاء ليل في الدوري بتمدد عضلي في العضلة العلوية للفخذ واضطر بسبب ذلك للابتعاد لفترة ليست بالطويلة .

عودته قد تكون في لقاء أميان السبت المقبل

الحديث عن عودة عطال أو قرب عودته لا تعني أنه سيكون جاهزا حالا، حيث سيكون الجزائري مضطرا للعمل أكثر من أجل التعافي بشكل كامل، مشاركة عطال في لقاء الجولة الحالية يبدو مستحيلا ( لم يستدع للقاء اليوم )، لكن عودته قد تكون في لقاء أميان ضمن الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، وحتى مشاركته في هذا اللقاء تبدو صعبة لأن المدرب باتريك فييرا سيعمل على إشراكه شيئا فشيئا ولن يزج به أساسيا بشكل مباشر.

بورقعة-ع

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