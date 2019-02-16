الرئيسية / آخر الأخبار / عطال في طريقه للشفاء وعودته مرتقبة قريبا :

عطال في طريقه للشفاء وعودته مرتقبة قريبا :

16 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

في تقريره الطبي عن حالات بعض لاعبيه، كشف الموقع الرسمي لنادي نيس، أن لاعبه الجزائري يوسف عطال بات قريبا جدا من العودة، حيث كشف الموقع الرسمي أن عطال بدأ في العمل وتكثيف العلاج، وهو الآن في مرحلة التجهيز للعودة، وكان عطال قد أصيب في لقاء ليل في الدوري بتمدد عضلي في العضلة العلوية للفخذ واضطر بسبب ذلك للابتعاد لفترة ليست بالطويلة .
عودته قد تكون في لقاء أميان السبت المقبل
الحديث عن عودة عطال أو قرب عودته لا تعني أنه سيكون جاهزا حالا، حيث سيكون الجزائري مضطرا للعمل أكثر من أجل التعافي بشكل كامل، مشاركة عطال في لقاء الجولة الحالية يبدو مستحيلا ( لم يستدع للقاء اليوم )، لكن عودته قد تكون في لقاء أميان ضمن الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، وحتى مشاركته في هذا اللقاء تبدو صعبة لأن المدرب باتريك فييرا سيعمل على إشراكه شيئا فشيئا ولن يزج به أساسيا بشكل مباشر.
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

مانشستر يونايتد يُخطط لخطف جوهرة بنفيكا

يبدو أن رغبة مانشستر يونايتد في بناء فريق للمستقبل ستجعل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مثيرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved