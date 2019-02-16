غلام: ” فوز مهم سيجعلنا نلعب لقاء العودة بأريحية”

حقق نادي نابولي الإيطالي فوزا كبيرا على حساب مضيه نادي زيوريخ في ذهاب لقاءات الدور الـ64 من مسابقة الدوري الأوروبي، اللقاء وكما كان متوقعا عرف مشاركة الدولي الجزائري فوزي غلام كأساسي، حيث قدم فوزي مستوى مميز جدا إلى غاية الدقيقة الـ76 حين ترك زملاءه، وبعد نهاية اللقاء أكد غلام أن الفوز المحقق كان في صالحهم وقال أنه فوز مريح سيسمح لهم بالتنفس قبل لقاء العودة بعد أسبوع من الآن، غلام قال أيضا أن الفوز كان أفضل طريقة يمكن أن يودع بها النادي قائده ماريك هامسيك، والذي انتقل بصفة رسمية للعب في الدوري الصيني، يشار إلى أن الجزائري الآخر آدم وناس لم يشارك كأساسي واكتفى بالدخول بديلا في آخر 22 دقيقة، ورغم أنه لم يلعب وقتا كافيا إلا أنه قدم مستوى مميزا وكان بإمكانه تسجيل هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء .

وناس عانى من إصابة ولم يتدرب يوم أمس

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس، أن لاعب الخضر آدم وناس لم يشارك في الحصة التدريبية التي خاضها فريقه، وقالت الصحافة الإيطالية أن وناس يعاني من ألم عضلي من دون أن تكشف بشكل كامل عن هذه الإصابة، ومن دون شك، فإن وناس يكون قد تعرض لهذه الإصابة في لقاء زيوريخ في الدوري الأوروبي ولو أنه أنهى اللقاء بشكل عادي حتى أنه أنهاه بهجمة مرتدة في الثواني الأخيرة، في انتظار معرفة مدى خطورة الإصابة وهل سيكون لاعب الخضر جاهزا للقاء الجولة المقبلة من الدوري ضد نادي تورينو والذي سيقام سهرة غد الأحد أم لا .

بورقعة-ع

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