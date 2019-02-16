مانشستر يونايتد يُخطط لخطف جوهرة بنفيكا

يبدو أن رغبة مانشستر يونايتد في بناء فريق للمستقبل ستجعل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مثيرة بالنسبة لنادي الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن مانشستر يونايتد يفكر في دفع 100 مليون إسترليني من أجل إقناع بنفيكا البرتغالي للتخلي عن جوهرته جواو فيلكس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في تخطي ثنائي الليغا برشلونة وريال مدريد، في سباق التعاقد مع فيلكس، لذلك سيكون عليه دفع مبلغ كبير من أجل كسب هذه المعركة.

ويعمل حاليا بنفيكا على تجديد عقد فيلكس (19 عامًا)، الذي ينتهي في 2023، وزيادة الشرط الجزائي في عقده البالغ حاليًا 120 مليون يورو.

وتسعى إدارة بنفيكا إلى زيادة الشرط الجزائي ليصل إلى 200 مليون يورو، لحماية اللاعب وضمان التفاوض براحة شديدة مع أي فريق يسعى لضم جواو فيلكس.

ويلعب جواو فيلكس في جميع المراكز خلف رأس الحربة، وتم تصعيده للفريق الأول لبنفيكا، بداية من الموسم الحالي.