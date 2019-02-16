محرز ضمن أجندة نابولي :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس الجمعة، أن نادي نابولي يعتزم القيام بثورة حقيقية في الكرة الإيطالية، حيث يرى الرئيس دي لاورنتيس أن وقت ناديه قد حان وأنه بات مطالبا بانتزاع اللقب من السيدة العجوز، الحديث عن الفوز بالدوري يعني الحديث عن تشكيلة قوية، وهو ما سيصبو إليه دي لاورينتيس، حيث كشف في تصريحات له قبل يومين، أن النادي سيضم بشكل رسمي 3 لاعبين كبار، الإعلام الإيطالي بدأ يتحدث عن هوية هؤلاء اللاعبين ويبدو أن من بينهم الدولي الجزائري رياض محرز .

نابولي يسعى لاستغلال وضع محرز السيئ من أجل إقناعه

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن ضم محرز سيكون صفقة الموسم بامتياز، حيث يعتبر الجزائري لاعبا ممتازا جدا وقد يكون حامل الفريق للفوز باللقب، إدارة نابولي لن تعتمد فقط على الأموال لأجل إقناع محرز بل ستسعى أيضا إلى إقناع إدارة ناديه، وهو أمر يبدو في المتناول، حيث يمر الجزائري بفترة صعبة جدا مع ناديه وعلاقته مع مدربه غوارديولا ليست على ما يرام وهذا بسبب إبعاده في كل مرة عن التشكيل الأساسي للفريق.

رحيله جد مستبعد وغوارديولا مازال يثق به

وإذا كان الكل في العالم يتحدث عن وضعية محرز السيئة مع ناديه، فإن اللاعب ومدربه قد يريان الأمور من منظور آخر، مدرب السيتي سبق وصرح أنه يعتمد على محرز وأن وقته لم يحن بعد كما أن رياض لم يبد لحد الآن سخطه بشكل علني، وأكد في كل مرة أن علاقته بمدربه ممتازة، وهو ما يعني أن ما يمر به رياض هو فترة فراغ وحسب، وأنه سيعود أكثر قوة في قادم الأيام، الحديث من الآن عن رحيل محرز لا يبدو في محله والجزائري سينتظر من دون شك نصف الموسم الثاني من أجل التأكيد على قدراته وإلا فإن الصيف المقبل سيكون له رأي آخر .

الإنجليز يحذرونه من أن يكون صفقة فاشلة

عدم ظهور محرز حتى الآن بالمستوى المطلوب مع السيتي وخاصة في الجولات الأخيرة التي تحول فيها إلى لاعب بديل بامتياز، جعلت الإعلام الانجليزي يطالب محرز بضرورة الانتفاضة سريعا والعودة إلى الواجهة باستعادة ثقة المدرب بيب غوارديول،ا لكي لا يصنف كصفقة فاشلة وبالتالي رحليه عن السيتي يبقى متوقعا في نهاية الموسم، فبحسب موقع” مانشستر إيفنينغ نيوز” فمحرز مطالب بتفادي ما عاشه قبله يوفيتيش ونافاس وغيرهم من اللاعبين الذين استقدموا على أساس أنهم نجوم غير أنهم غادروا من أضيق الأبواب، وهو ما تحذر منه الصحافة الإنجليزية لاعب الخضر رغم تأكيدها على أن مهمته ستكون صعبة للغاية والفريق يحقق في نتائج إيجابية.

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