وداع استثنائي لسالا في الأرجنتين :

ودعت الأرجنتين، اللاعب الراحل إيميليانو سالا، في جنازة استثنائية في مسقط رأسه، في سانتا اليوم السبت.

ووُضع جثمان سالا، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي، عن عمر 28 عاما، في صالة للألعاب البدنية في بلدته لكي يودعه أصدقاؤه وعائلته.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 جانفي .

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فيفري ، بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصل جثمان سالا إلى بوينس أيرس، صباح أمس الجمعة، قبل نقله إلى بروغرسو، التي تبعد 538 كيلومترا عن العاصمة، حيث نشأ اللاعب الراحل.

وتستضيف صالة أتليتيكو ئي سوسيال سان مارتن دي بروغرسو، مباريات فرق الناشئين بالنادي حيث لعب سالا.

وقالت لوسيا توريس، التي تعيش بالقرب من هذه المنطقة “كأنه أحد أفراد عائلتي. لا يمكنني فهم أو تقبل الأمر لأنه مؤلم. البلدة كانت في حالة سيئة منذ 21 جانفي”.

وشارك نيل وارنوك، مدرب كارديف سيتي، وكين تشو، الرئيس التنفيذي للنادي، ومحمد دالمان، رئيس النادي في الجنازة بالإضافة إلى نيكولا بالوي زميل سالا السابق في نانت.

وقالت ميرتا تافاريل، عمة سالا “أريد أي شخص مسؤول… أي شخص يقول لي هذا حدث، لكن يبدو أن الأمر كان حادثا”.