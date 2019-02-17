آرسنال يطلب 60 مليونا من سان جيرمان :

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن نادي آرسنال طلب الحصول على 60 مليون إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات نجمه الشاب.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن باريس سان جيرمان، يسعى لضم اللاعب الشاب ماتيو غندوزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتطلب إدارة آرسنال الحصول على 60 مليون إسترليني لإتمام الصفقة، رغم أن الغانرز تعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي مقابل 7 ملايين إسترليني فقط.

وشارك غندوزي هذا الموسم في 33 مباراة في مختلف البطولات، إلا أنه لم يحرز سوى هدف واحد.

يذكر أن سان جيرمان يريد دعم خط وسطه بلاعب شاب، عقب تأكد رحيل الفرنسي أدريان رابيو عن النادي في نهاية الموسم الجاري.