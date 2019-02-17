آريين روبين: أنفيلد هو أسوأ ملعب في مسيرتي

يستضيف وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ليفربول الإنجليزي، نظيره بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي المسابقة سهرة الثلاثاء المقبل بملعب أنفيلد.

جناح الفريق البافاري، آريين روبين، كان له بعض الكلمات في مقابلة حصرية مع صحيفة “غارديان” الإنجليزية، حيال المباراة وذكرياته ضد ليفربول إبان فترته مع تشيلسي في أوائل الألفية الجديدة..

“إن سألتني عن أسوأ ملعب بالنسبة لي فمن المحتمل أنه ملعب ليفربول”، هكذا وصف روبين صعوبة اللعب في أجواء ملعب أنفيلد.

وأضاف الهولندي البالغ من العمر 35 عامًا، “اعتقد أنهم تغيروا وتطوروا جيدًا، المدرب قام بعمل رائع، الموسم الماضي خاضوا نهائي دوري الأبطال، وحاليًا هم على القمة في البريميرليغ، لقد مر وقت طويل منذ أن فازوا بالدوري وهذا هو ما يحلمون به”.



ليفربول كان قد واجه تشيلسي مرتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسمي 2004-2005 و 2006-2007 وهزمه في كلتا المناسبتين وتأهل على حسابه إلى المشهد الختامي، يقول روبين عن تلك الذكريات..

“في ذلك الوقت كان ليفربول قادرًا على المنافسة حقًا في دوري الأبطال، إضافة إلى كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية، كانوا يفوزون ويقدمون أداءًا ممتعًأ، كانوا بهذا القدر وأكثر، نعم لقد كانو كذلك”.

في سياق متصل فإن روبين لن يستطيع خوض اللقاء بسبب الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، وعلى الأرجح فإنه الموسم الأخير له مع الفريق، حيث قال في ديسمبر الماضي لوسائل الإعلام إن عقده سينتهي بإنقضاء الموسم الحالي وإنه سيرحل.. “كانت 10 سنوات جميلة لكن حان وقت الرحيل”.