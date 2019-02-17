الإصابة تغيب وناس عن لقاء تورينو اليوم :

كما أشرنا إليه في عدد سابق لن يكون بمقدور الدولي الجزائري آدم وناس المشاركة في لقاء اليوم في الدوري، والذي سيلعبه ناديه ضد نادي تورينو برسم الجولة الـ24 من الكالتشيو، آدم كان قد أصيب في نهاية لقاء فريقه يوم الخميس ضد زيوريخ وغاب عن الحصتين التدريبيتين اللتين أجراها الفريق يومي الجمعة والسبت وكنتيجة طبيعية لذلك، فإنه سيغيب عن لقاء اليوم، أنشليوتي أعلن صباح أمس السبت عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون من دون ذكر اسم اللاعب الجزائري الذي يرتقب أن يعود في المستقبل القريب، يشار إلى أن كثير من التقارير الإيطالية أشارت لغياب وناس، لكن من دون الحديث عن الإصابة التي لم تتبين بعد خطورتها.

بورقعة-ع

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