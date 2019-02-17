بلعمري بمستوى كبير في السعودية :

واصل المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري تقديم عروضه المميزة في الدوري السعودي وساهم بشكل كبير في الفوز الذي حققه فريقه الشباب على الوحدة في إطار الجولة العشرين بهدف دون رد، فالقائد الجديد للفريق السعودي قدم مستوى دفاعي كبيرا جدا أبهر به المتتبعين، بعد أن وقف سدا منيعا في وجه مهاجمي الوحدة وحرمهم من الوصول إلى مرماه، ما يقدمه بلعمري هو استمرار لمستوياته الكبيرة في الشباب وحتى مع المنتخب الذي وفق معه في أول ظهور أمام الطوغو، وهو الآن من بين أحسن المدافعين الجزائريين ومكانته في مجموعة الخضر في التربص القادم لا غبار عليها، وحتى المكانة الأساسية في لقاءي مارس تبدو محسومة، خاصة بعد إصابة زميله في المحور مهدي تاهرات.

ب-ب

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