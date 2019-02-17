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بوداوي محل اهتمام نادي ران الفرنسي :

17 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

كشفت جريدة أونز مونديال الفرنسية أن نادي ران يتابع منذ مدة في اللاعب الجزائري ومتوسط ميدان نادي بارادو هشام بوداوي، حيث يرغب في التعاقد مع صاحب 19 سنة في الميركاتو الصيفي المقبل، فالنادي الذي يضم الجزائريين رامي بن سبعيني ومهدي زفان يرغب في التعاقد مع اللاعب في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، ودخول أندية أخرى على خط المنافسة على هذا الشاب الذي لعب هذا الموسم 22 مواجهة مع ناديه وتمكن رغم صغر سنه من لفت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي استدعاه للمنتخب المحلي في اللقاء الودي الأخير أمام منتخب قطر، فبوداوي يعتبر حاليا من اكتشافات البطولة الجزائرية الموسم الحالي ورحليه نحو الاحتراف مسألة وقت فقط وقد يكون الموسم الأخير له في الجزائر.
ب-ب

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